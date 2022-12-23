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Новый детский спектакль представят в Псковском драмтеатре в 2023 году

Новый детский спектакль представят в Псковском драмтеатре в 2023 году. Об этом сообщил художественный руководитель, директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Новый спектакль или даже два спектакля поставим в 2023 году. Вообще у нас планы такие - каждый год ближайшие несколько лет мы будем ставить по два детских спектакля. Они очень долгоиграющие. Спектакли могут жить много-много лет, нужно менять только стареющих артистов», – отметил Дмитрий Месхиев.

Он добавил, что драмтеатр будет развивать детское направление: «Детьми мы занимаемся и будем заниматься».