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Псковский театр драмы опубликовал афишу на апрель

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал апрельский репертуар и открыл продажи билетов. В апреле зрителей ждут премьерный спектакль «Лягушки», балеты, а также любимые спектакли из репертуара театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

В апреле Псковский театр драмы представит зрителям премьеру – спектакль «Лягушки» по роману современного китайского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. Роман рассказывает историю необыкновенно одаренной акушерки Вань Синь, в годы политики контроля рождаемости превратившейся из ангела-хранителя в хладнокровную убийцу. Над постановкой работает известный московский режиссер Никита Кобелев. Премьерные показы запланированы на 19, 20 и 28 апреля. Билеты уже в продаже.

C 22 по 24 апреля в Пскове снова будет гастролировать коллектив «Санкт-Петербургский балет». Псковичей приглашают на спектакли «Щелкунчик», «Жизель», «Спящая красавица», а также на гала-концерт «Шедевры балетной классики», которые пройдут на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В этом же месяце в театре ожидается значимое событие – сотый, юбилейный, показ спектакля «Пиковая дама». Не каждый спектакль может похвастать такой долгой и, главное, успешной сценической жизнью. С момента премьеры прошло шесть лет, а «Пиковая дама» каждый раз проходит при аншлаге. 4 апреля состоится сотый показ спектакля, 6 апреля – сто первый.

На большой сцене в апреле будут показаны: булгаковский «Морфий» – спектакль-номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» (1 и 2 апреля), мелодраматическая комедия «Пигмалион» Б. Шоу (5 и 7 апреля), трагическая буффонада М. Булгакова «Зойкина квартира» (30 апреля и 1 мая).

На малой сцене зрителей ждут показы комедии «Сережа очень тупой» Д. Данилова (8 и 9 апреля), чеховского «Ионыча» (21 и 22 апреля), «Бовари» Г. Флобера (27 и 29 апреля).

Тексты классиков будут звучать и в моноспектаклях приглашенных артистов Ирины Евдокимовой («Ночь печальна» по Бунину и Рахманинову 8 апреля и «Што-с» по повести Лермонтова 9 апреля), народного артиста России Игоря Волкова («Веселенькое кладбище» 15 и 16 апреля), а также в музыкально-поэтической программе артистки псковского театра Нины Семеновой и джазмена Аркадия Галковского («Цветаева и саксофон» 12 апреля).

В музыкальной афише театра – спектакль-концерт «Случайный вальс» (23 и 25 апреля) в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

Прийти с детьми можно будет на бэби-спектакли «Год Жирафа» (1, 2, 22 и 23 апреля) и «Невероятные приключения голубя Петра» (8, 9, 15, 16, 30 апреля и 1 мая), на сказку для младшеклассников «Слон и птичка» (30 апреля и 1 мая). Школьникам также может быть интересен спектакль «Что в конверте?» (5, 6, 27 и 28 апреля) детской театральной мастерской «Гвозди».

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет театр напоминает о возможности приобрести билеты на спектакли по «Пушкинской карте».

Касса театра работает ежедневно (Псков, улица Пушкина, 13) с 9:30 до 21:00. Кроме того, билеты можно купить круглосуточно на официальном сайте театра.