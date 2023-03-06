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Танцевальный спектакль «Любовь терпит поражение» покажут в Пскове

Танцевальный спектакль «Любовь терпит поражение» покажут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Спектакль студии современного танца «STAGE» пытается проникнуть за границы фразы, ставшей уже шаблонной, и разрушить мифы о любви, так крепко укоренившиеся в сознании современного человека. Авторы постановки размышляют о хрупкости человеческих отношений и безграничном желании любить и быть любимым, о разрушающем равнодушии и готовности отдавать себя другому без остатка, о сильном желании разделить своё одиночество, доходящем порой до мании», - говорится в анонсе.

Спектакль состоится 25 марта в 19:00 в Большом концертном зале областной филармонии. Билеты можно приобрести по ссылке.