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Псковский театр драмы рассказал о семи предметах из спектакля «Лягушки»

Спектакль «Лягушки», над которым сейчас трудится Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, благодаря художнице Нане Абдрашитовой обещает быть ярким и разнообразно оформленным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Театр рассказал о семи предметах, которые будут задействованы в спектакле:

Костюм Судьи

Беспристрастный и мудрый судья Бао – один из важных персонажей пекинской оперы, которая не совсем опера в традиционном европейском понимании, а скорее синтетическое музыкально-драматическое искусство, имеющее свои жесткие каноны.

Один из героев спектакля – драматург Кэдоу – пишет пьесу, и один из героев этой пьесы – Судья. Вот эскиз костюма Судьи, а сам костюм сейчас изготавливается по меркам заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств Псковской области Виктора Яковлева

Костюм Матушки Кэдоу

У драматурга Кэдоу, как у всех людей, есть мама. Акушерке Вань Синь, главной героине «Лягушек», Матушка Кэдоу приходится снохой. «Не нужны нам всё это партийное членство, ответственные посты, возвращайся ты лучше домой на земле трудиться, разве плохо?» – говаривала Матушка Кэдоу сыну. Вот эскиз ее костюма, а шьется он для заслуженной артистки РФ Галины Шукшановой.

Такой мотоблок есть у Кэдоу.

На нем он повезет свою жену Ван Жэньмэй из роддома после рождения их дочери Яньянь. «Помолчала бы ты, – шипел жене Кэдоу. – Есть что сказать, вернемся домой и скажешь, а то ведь на смех поднимут, всю дорогу ревешь».

Операционная лампа.

Висит в здравпункте, где работают Вань Синь и ее ученица Львенок.

Неоновые вывески.

Они окружают Кэдоу, когда он выходит погулять по городу.

Дракон.

Появится в самый драматичный момент.

Пупсы.

Тоже обязательно появятся, чтобы услышать от Вань Синь: «Дети, как же приятно слушать ваш плач! Слушая, как вы плачете, тетушка в душе успокаивается».

Напомним, в апреле в Псковском театре драмы состоится премьера спектакля «Лягушки» по роману нобелевского лауреата Мо Яня.

Режиссер спектакля – Никита Кобелев (Москва), ученик выдающегося театрального педагога Олега Кудряшова. Спектакли Кобелева составляют значительную часть репертуара московского Театра имени Маяковского, а также идут в Александринском театре, Театре Наций, Театре сатиры, Латвийском национальном театре (Рига), театральном центре Vaba Laba (Таллин) и других.

Над сценографией и костюмами работает известный театральный художник Нана Абдрашитова (Москва). Спектакли, оформленные художницей, поставлены на сценах театра «Современник», Театра Наций, Центра драматургии и режиссуры, БДТ имени Товстоногова, новосибирского театра «Красный факел», Театра у Никитских ворот, Театра им. Ленсовета и многих других.

Художник по свету – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Фомин (Санкт-Петербург). В псковском театре он работал над спектаклем «Морфий».

Научными консультантами постановки выступают заместитель декана восточного факультета СПбГУ, кандидат филологических наук Алексей Родионов (Санкт-Петербург) и доцент факультета театроведения РАТИ-ГИТИСа, кандидат искусствоведения Екатерина Морозова (Москва).

Узнать подробности и купить билеты на премьеру спектакля «Лягушки» можно на официальном сайте театра.