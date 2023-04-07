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Мультимедийный спектакль о княгине Ольге покажут в Псковском кремле

Мультимедийный спектакль, посвященный княгине Ольге, будут показывать на территории Довмонтова города Псковского кремля с 28 апреля по 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Зрелищный мультимедийный спектакль расскажет об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова. Спектакль заставит зрителей полностью погрузиться в мир той эпохи», - рассказали в ТКД.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента.

«В 15-минутном видеоролике найдут воплощение все замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки постановщиков. Этот уникальный красочный световой спектакль будет интересен и взрослым, и детям», - отметили в ТКД.

Купить билеты можно на сайте.