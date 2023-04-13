Сцена / Спектакли

Музыкальные инструменты из Китая не успеют приехать на премьеру спектакля «Лягушки»

Режиссер спектакля «Лягушки» Никита Кобелев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, будут ли на премьере традиционные китайские инструменты. Напомним, премьера спектакля состоится сегодня, 19 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Не совсем. Они еще не доехали из Китая, поэтому на премьере мы без них обойдемся. У нас несколько пластов тоже, музыка многослойная. А в этом спектакле будет живая музыка. Живая перкуссия это, собственно, сопровождение пекинской оперы. И перкуссионист театра Слава Погодин тоже изучал, как это делается в Китае. Смотрели записи, но нет специфических инструментов в России нигде, чтобы придать это очень конкретное, специфическое звучание, которое есть в пекинской опере. Но мы приблизились к этому», - рассказал Никита Кобелев.

Он отметил, что на тестовом показе спектакля присутствовали специалисты и студенты из Китая, которые подтвердили схожесть музыки с традиционным китайским звучанием. На сцене также прозвучат песни 80-х годов и песни современных китайских исполнителей.