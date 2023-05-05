Сцена / Спектакли

Два дня остается у псковичей для просмотра мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу

Два дня остается у псковичей для просмотра мультимедийного спектакля про княгиню Ольгу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова. Проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента. В 15-минутном видеоролике спектакль рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, ее хитром плане мести древлянам за смерть супруга, о принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.

Показы идут на территории Довмонтова города Псковского кремля до 9 мая включительно. Билеты можно приобрести по ссылке.