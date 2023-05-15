Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о моноспектакле Линды Ахметзяновой «Говорит Москва»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Уже 19 мая в Псковском драмтеатре состоится премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой. За два дня до премьеры актриса придет в студию «ПЛН FM» вместе с режиссером спектакля Александром Суховским. Они расскажут, что это будет за спектакль, как он создавался и чем может запомниться псковичам.
Ведет эфир Дина Дабришюте.
Трансляция завершена.