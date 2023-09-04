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Кукольный спектакль по сказке Пушкина показали в Пскове на театральном фестивале. ФОТО

Кукольный спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» показывают в Пскове актеры «Кукольного театра сказки» из Санкт-Петербурга в рамках ХХХ Пушкинского театрального фестиваля, который открылся сегодня, 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Постановку показывают на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, юбилейный Пушкинский театральный фестиваль проходит в 30-й раз с 6 по 28 сентября в Пскове и Великих Луках. В афише – драматические, кукольные, музыкальные спектакли из семи российских городов.

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Особый раздел афиши – кукольные спектакли. Это две детские постановки по Пушкину: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» «Кукольного театра сказки» из Санкт-Петербурга и «Сказка о рыбаке и рыбке» Тверского театра кукол. Не менее интересен спектакль Театра кукол Республики Карелия «Ревизор», четырежды номинант на национальную театральную премию «Золотая маска». Однако на этот спектакль приглашаются зрители старше 16 лет.