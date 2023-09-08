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Спектакль по романсам готовятся сыграть в буфете Псковского драмтеатра

Музыкальный спектакль по романсам готовит Псковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина, постановка будет называться «Перекресток». Об этом кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По многочисленным просьбам зрителей я буду делать еще один музыкальный спектакль, теперь уже основанный на романсах. Я не знаю, что из этого получится. Будем надеяться, в декабре-январе мы его покажем», - сказал Дмитрий Месхиев.

Он пояснил, что псковские зрители полюбили спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», и давно просили поставить спектакль по романсам.

«Я подумал, раз зритель просит, почему бы не сделать романсы. Сейчас пробуем, репетируем. Спектакль будет называться "Перекресток". Это романсы, стихи, история романса. По сути та же форма, что у "Паровоза", но немного будет отличаться, чтобы не повторяться. Мы придумали всякие другие штуки для этого спектакля. Это форма музыкального поэтического повествовательного спектакля, который также будет играться в буфете», - поделился Дмитрий Месхиев.