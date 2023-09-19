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Спектакль-концерт «Вертинский» представят в Пскове 28 сентября

Спектакль о жизни и творчестве великого русского шансонье ХХ века Александра Вертинского представит зрителям ХХХ Всероссийского Пушкинского фестиваля известный российский театр Прикамья – Пермский академический Театр-Театр 28 сентября. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

В спектакле-концерте прозвучат больше 15 песен «русского Пьеро», среди которых известные «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Лиловый негр», «Магнолия» и другие.

Спектакль Театра-Театра «Вертинский» с момента премьеры оказался чрезвычайно востребован фестивалями и публикой разных российских городов. Вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска», получил диплом Международного фестиваля-конкурса моноспектаклей «МОНОfest», специальное упоминание жюри XVI фестиваля-конкурса профессиональных театров Пермского края, был приглашен на Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO и Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Спектакль видели зрители Екатеринбурга и Тюмени, Махачкалы и Новороссийска, а в Псков Альберт Макаров и Александр Колесников приедут сразу после очередного выступления в Москве.

Поставил спектакль-концерт «Вертинский» известный российский режиссер, художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. Занят в постановке ведущий актер театра Альберт Макаров, лауреат множества вокальных и актерских конкурсов, трехкратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за лучшие роли первого и второго планов в оперетте и мюзикле. Аккомпанирует артисту виртуозный исполнитель, композитор Александр Колесников.

Спектакль-концерт «Вертинский» будет представлен в Пскове только один раз, 28 сентября в 19:00.

Напомним, Всероссийский пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковской области с 6 по 28 сентября 2023 года в 30-й раз. Это одно из крупнейших событий в культурной жизни региона и один из старейших театральных фестивалей в России.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона.