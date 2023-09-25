Сцена / Спектакли

Спектакль «Богатые невесты» готовятся поставить в Великолукском драмтеатре

Спектакль «Богатые невесты» по комедии А. Н. Островского готовятся поставить в Великолукском драматическом театре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, постановку готовит новый для театра режиссер Алексей Шавлов.

Фото здесь и далее: Великолукский драматический театр

«Сегодня состоялось знакомство с труппой театра, первые читки. Впереди - активная репетиционная работа.

А мы будем ждать премьеры, посвященной 200-летию великого драматурга», - отметили в театре.

«Богатые невесты» — комедия в четырёх действиях Александра Островского. Написана в 1875 году. Название пьесы полемизирует с другой комедией Островского — «Бедная невеста». Впервые опубликована во втором номере «Отечественных записок» за 1876 год. Это одна из самых загадочных пьес известного драматурга. Её сюжет, в отличие от «Грозы» и «Бесприданницы», широкой публике неизвестен.

Алексей Шавлов окончил Российский институт театрального искусства – ГИТИС (мастерскую Сергея Женовача) в 2014 году, магистратуру школы-студии Московского художественного театра (руководитель – Виктор Рыжаков) в 2016 году. Работал в Пермском Театре-Театре, Пензенском академическом драматическом театре имени Луначарского, театре «Студия.project» (Москва).

На сцене Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина поставил спектакли «Идеальный муж» О. Уайльда (2019), «Ревизор» Н. В. Гоголя (2020). Осуществил постановки спектаклей, проектов и лабораторных эскизов в Москве, Пензе, Алматы, Барнауле, Кудымкаре, Перми, Казани.