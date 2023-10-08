Архангельский театр кукол приедет в Псков на «Большие гастроли»

Гастроли Архангельского театра кукол пройдут 17 по 22 октября на сцене Псковского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Вниманию зрителей будут представлены три спектакля:
- кукольная драма по мотивам японских сказок «Журавлиные перья». Здесь рассказывается о вечных моральным ценностях человечества. Журавлиные перья становятся образом — зерном спектакля: именно они — выражение любви и благодарности, и они же — причина жадной агрессии со стороны;
- рассказ о жизни великой актрисы русского театра Фаине Раневской «Любовь в почтовом ящике», о сложностях ее сценической судьбы, о людях, перевернувших эту жизнь и судьбу, ведется от первого лица: в основе спектакля - дневники, письма, устные воспоминания, афоризмы этой гениальной личности;
- сказка о маленьком, но храбром лесном жителе еноте «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». Спектакль подскажет маленьким зрителям, как победить страх, а большим зрителям – как помочь им в этом.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Театрально-концертной дирекции Псковской области, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, комитета по культуре Псковской области.