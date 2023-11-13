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Псковский театр драмы опубликовал афишу декабря и новогодних праздников

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина будет работать для зрителей весь декабрь, включая 31-е число, и с 2 по 8 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Под Новый год театр подарит зрителям две премьеры – спектакль-концерт «Фламенко» для взрослой аудитории и «Пиратский Новый год» для детей.

А в начале декабря, с 8-го по 11-е число, Псковский драмтеатр проведет «Мо Янь фест» – фестиваль, за время которого четыре приглашенных режиссера подготовят эскизы спектаклей по произведениям китайских авторов с артистами труппы. Программа фестиваля также будет включать кинопоказы, а завершится показом спектакля «Лягушки», номинированного в этом сезоне на Национальную театральную премию «Золотая маска». После показа пройдет обсуждение спектакля со зрителями.

Спектакль-концерт музыкантов и артистов театра «Фламенко» будет показан зрителям 27, 28, 31 декабря и 3, 4, 7, 8 января. В программу войдут не только музыкальные номера, со сцены также прозвучат шедевры испаноязычной поэзии в исполнении заслуженной артистки России Надежды Чепайкиной и Анатолия Кузьмина.

«Пиратский Новый год» – захватывающая приключенческая история о встрече пиратов, которые никогда в жизни не праздновали Новый год, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эта популярная детская пьеса принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион» в нашем театре. Перед каждым спектаклем маленьких зрителей ждет праздничная интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Родителей с детьми от 2-х до 6-ти лет театр приглашает на репертуарные бэби-спектакли «Большое космическое путешествие», «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра».

В зимнюю афишу вошли такие хиты театра, как «Пигмалион» (14 декабря, 3, 4 января), «Соседи» (29, 30 декабря), «Морфий» (20, 21 декабря, 6, 7 января), «Бовари» (22, 26, 30 декабря), «Метель» (31 декабря, 2 января), «Ревизор» (16 декабря), «Сережа очень тупой» (17, 19 декабря), «Зойкина квартира» (23, 24 декабря) и другие.

В музыкальной программе помимо нового спектакля «Фламенко» – спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (5, 22 декабря, 2, 4, 8 января) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (15 декабря, 3, 5 января).