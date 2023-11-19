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Спектакль Псковского театра драмы «Сережа очень тупой» перенесли с 19 ноября на 1 февраля

Спектакль Псковского театра драмы «Сережа очень тупой» переносится с 19 ноября на 1 февраля, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Фото Игорь Ефименко / Псковский театр драмы

«Уважаемые зрители! В связи с болезнью актрисы мы вынуждены перенести спектакль «Сережа очень тупой», который должен был состояться сегодня, на 1 февраля. Ваши билеты будут действительны», - говорится в сообщении.

В театре принесли извинения за доставленные неудобства и надеются на понимание зрителей.

«В случае если вас не устраивает дата нового показа, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора afisha_help@afisha.ru)», - добавили в театре.