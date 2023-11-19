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Псковский театр драмы опубликовал афишу на январь и новогодние праздники

Опубликована афиша Псковского театра драмы на январь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина дополнил январскую афишу. Со 2 по 8 января театр представит праздничную программу для взрослых и детей. Затем, после перерыва, 27 января вернется к зрителям с премьерой.

На новогодних каникулах театр приглашает жителей и гостей города на мелодраму по пьесе Шоу «Пигмалион» (2 и 3 января), 2 января также состоится показ спектакля «Метель», а 5, 6 и 7 января – еще одного спектакля по Пушкину – «Пиковой дамы». В музыкальную афишу вошли спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (2, 4 января) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (3, 5 января), а также премьерный спектакль-концерт «Фламенко» (3, 4, 7, 8 января).

Спектакль-лауреат «Золотой маски» «Морфий» по мотивам рассказов Булгакова будет показан 6 и 7 января. Родители с детьми смогут посетить спектакль «Пиратский Новый год» (2 – 8 января), а для самых маленьких театр приготовил «Большое космическое путешествие» (3, 4, 8 января).

27 и 28 января Псковский театр драмы представит премьеру на большой сцене – спектакль «Мой не мой» по мотивам пьесы Андрея Иванова «С училища» в постановке художественного руководителя Дмитрия Месхиева. В главных ролях выйдут к зрителю: Ксения Чехова (Танька) и Максим Митяшин / Александр Овчаренко (Сережа).

Также 27 января для псковской публики выступит приглашенная актриса и певица Ирина Евдокимова с музыкальной программой «Гимн любви», а 28 января, в День памяти Иосифа Бродского, артистка представит моноспектакль по поэме писателя «Посвящается Ялте».

30 января в афише – «Ионыч» Чехова, а завершит месяц показ комедии, персонажами которой стали поэты Александр Блок, Андрей Белый и химик Дмитрий Менделеев, – «Пленные духи».