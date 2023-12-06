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Театр драмы в Пскове вносит изменения в репертуар из-за болезни артиста

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вносит изменения в репертуар в связи с болезнью артиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Вносятся следующие изменения:

спектакль «Морфий» с 21 декабря переносится на 24 февраля,

вместо спектакля «Бовари» 22 декабря будет показан спектакль «Пиковая дама».

Все билеты будут действительны. В театре принесли извинения за доставленные неудобства.

«В случае если вас не устраивает дата нового показа или замена, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора: afisha_help@afisha.ru)», - добавили в театре.