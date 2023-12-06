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Опубликована новогодняя афиша Псковского театра драмы: 53 спектакля покажет театр зрителям

На новогодних каникулах Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина дарит зрителям большую программу для детей и взрослых. Праздничная кампания на Пушкина, 13 стартует 27 декабря двумя премьерами и заканчивается 8 января. Театр будет работать для зрителей весь декабрь, включая 31-е число, и со 2 по 8 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Всего с 27 декабря по 8 января в театре пройдут 53 показа спектаклей, однако билетов осталось совсем немного, всего на восемь событий. Единичные места могут появиться и на другие спектакли, в случае возврата. Актуальная афиша и информация о наличии билетов доступна на сайте: https://drampush.ru/afisha и в кассе (72-80-22).

Под Новый год театр подарит зрителям две премьеры – музыкально-поэтический вечер «Фламенко» для взрослой аудитории и «Пиратский Новый год» для детей.

Спектакль-концерт музыкантов и артистов театра «Фламенко» будет показан зрителям 27, 28, 31 декабря и 3, 4, 7, 8 января. В программу войдут не только музыкальные номера, со сцены также прозвучат шедевры испанской поэзии в исполнении заслуженной артистки России Надежды Чепайкиной и Анатолия Кузьмина.

«Пиратский Новый год» – захватывающая приключенческая история о встрече пиратов, которые никогда в жизни не праздновали Новый год, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эта популярная детская пьеса принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион» в нашем театре. Перед каждым спектаклем маленьких зрителей ждет праздничная интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Родителей с детьми от 2-х до 6-ти лет театр приглашает на репертуарные бэби-спектакли «Большое космическое путешествие», «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра».

В зимнюю афишу вошли такие хиты театра, как «Пигмалион» (3, 4 января), «Соседи» (29, 30 декабря), «Морфий» (6, 7 января), «Бовари» (30 декабря), «Метель» (31 декабря, 2 января) и другие. В музыкальной программе, помимо нового спектакля «Фламенко», – спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (2, 4, 8 января) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (3, 5 января).

Обращаем ваше внимание на то, что во взрослой афише будут как вечерние (начало в 19:00) показы спектаклей, так и дневные (начало в 13:00, 14:00 и 16:00) – проверяйте время на билете.

А с 9 по 27 января труппой будет взят перерыв. 27 и 28 января коллектив вернется к публике с премьерой спектакля Дмитрия Месхиева «Мой не мой».