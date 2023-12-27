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«Новогоднее космическое приключение» показывают в псковском театре кукол

Спектакль «Новогоднее космическое приключение» проходит в Псковском областном театре кукол. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Если вы мечтали о незабываемом приключении на борту звездолёта Дедушки Мороза, тогда добро пожаловать на спектакль "Новогоднее космическое приключение" в Псковский областной театр кукол. Вместе с командором и его прославленным экипажем зритель совершит увлекательное новогоднее путешествие, где познакомится с жителями других волшебных планет», - рассказали в ТКД.

А в финале ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Подробности можно узнать на сайте Псковской областной филармонии.