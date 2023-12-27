Сцена / Спектакли

Черную комедию великолукского театра покажут на всероссийском фестивале

Спектакль «Человек в закрытой комнате» (18+) Великолукского драматического театра вошел в программу XXI Фестиваля театров малых городов России 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Великолукский драматический театр

«Мы поздравляем всю команду спектакля, режиссера Анну Куликову с такой прекрасной новостью!» - отметили в театре.

Даты и город проведения фестиваля объявят позднее.

Как сообщается на сайте театра, спектакль «Человек в закрытой комнате» (18+) поставлен по пьесе Татьяны Загдай. Премьера состоялась 18 декабря 2022 года. Это черная комедия в жанре роуд-муви. Главная героиня Жанна не видела отца 15 лет. Теперь она возвращается в городок, где провела детство, чтобы его похоронить. Вместе с соседским парнем ей приходится везти тело отца на машине из этого глухого городка в райцентр, чтобы сделать судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что спектакль «Горка» Великолукского драматического театра вошёл в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска».