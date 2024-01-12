Сцена / Спектакли

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о премьере спектакля «Мой не мой»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Новый выпуск посвящен очередной премьере Псковского драмтеатра. 27 и 28 января зрители увидят спектакль «Мой не мой» в постановке худрука театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева.

О том, как бытовая комедия превращается в криминальную драму, радиослушателям расскажут артисты Псковского драмтеатра, исполнители главных ролей в спектакле Максим Митяшин и Ксения Чехова. Ведущая Дина Дабришюте.

Вопросы гостям можно задать по телефону 56-73-72.