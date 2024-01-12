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Героиню спектакля «Мой не мой» описала артистка Псковского театра драмы

О героине нового премьерного спектакля «Мой не мой» рассказала артистка Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, исполнительница главной роли Ксения Чехова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Подстрочник».

«У моей героини происходит кардинальная перемена, потому как, в самом начале действия, она представляет из себя гопницу, которая учится в ПТУ, имеет соответствующий себе круг общения, где ругаются и выпивают, но при этом она является человеком чистым и стремящимся к любви. Но она выбирает неверные пути достижения счастья. Она пытается достичь счастья через насилие. И из чистой наивной девочки, но не без проблем, превращается во зло. Этим она мне и интересна. Мне любопытно исследовать то, почему она выбирает такие абъюзивные способы получения любви», - делится впечатлением артистка театра.

Артист Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, исполнитель главной роли в спектакле «Мой не мой» Максим Митяшин дополнил слова коллеги тем, что в пьесе скорее всего нет полностью положительного героя в привычном смысле. В этой остросоциальной драме все персонажи имеют своих «червячков». Если брать работу хорошего драматурга, то этот спектакль - это исследование света и тьмы в каждом герое. Исследование того, что зажигает внутренний огонь и что его гасит.

«Каждый в зрительном зале будет решать для себя, что ему ближе: свет или тьма? Для кого-то темные поступки являются оправданием. Этим пьеса и занята, исследованием темы добры и зла и его источников и причин», - резюмировал спикер.

Напомним, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина 27 и 28 января покажет премьерный спектакль «Мой не мой» по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища» (2016), идущей в десятках театров и номинированной на Национальную театральную премию «Золотая маска».