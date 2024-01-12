Героиню спектакля «Мой не мой» описала артистка Псковского театра драмы 

О героине нового премьерного спектакля «Мой не мой» рассказала артистка Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, исполнительница главной роли Ксения Чехова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Подстрочник».
Артист Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, исполнитель главной роли в спектакле «Мой не мой» Максим Митяшин дополнил слова коллеги тем, что в пьесе скорее всего нет полностью положительного героя в привычном смысле. В этой остросоциальной драме все персонажи имеют своих «червячков». Если брать работу хорошего драматурга, то этот спектакль - это исследование света и тьмы в каждом герое. Исследование того, что зажигает внутренний огонь и что его гасит.
«Каждый в зрительном зале будет решать для себя, что ему ближе: свет или тьма? Для кого-то темные поступки являются оправданием. Этим пьеса и занята, исследованием темы добры и зла и его источников и причин», - резюмировал спикер.