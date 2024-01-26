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Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина является первым среди государственных, кто за последние 30 лет обратился к китайской прозе и драматургии. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы разыгрывали китайскую карту задолго до того, как появились теплые взаимоотношения с Китаем. Мы готовили "Лягушки" более двух лет. Мы первый государственный театр за последние 30 лет, кто обратился к китайской прозе, драматургии и литературе, поставив спектакль», – отметил он.

Кроме того, он напомнил, что на протяжении нескольких лет театр делал именные и локальные фестивали.

«Писатель Мо Янь – лауреат нобелевской премии, один из главнейших писателей Китая, он жив и работает. Нам показалось это интересным. Сделали лабораторию по китайской драматургии. Думаю, что один-два из показанных эскизов мы поставим. Но это будет не в 2024, а 2025-2026 годах. Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя. Мы же русский театр», – заключил он.

Напомним, спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня получил рекордные восемь номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска».