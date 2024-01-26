Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Спектакли 26.01.2024 14:260 Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя 26.01.2024 15:240 «Маленькие трагедии» Пушкина поставит Псковский драмтеатр 26.01.2024 14:520 Спектакль «Постой, паровоз!» пользуется феноменальным спросом у псковичей 26.01.2024 14:260 Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя 19.01.2024 17:300 «Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму. ВИДЕО 19.01.2024 16:420 О декорациях и музыкальном сопровождении спектакля «Мой не мой» рассказали артисты Псковского театра драмы 
Сцена / Спектакли

Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя

26.01.2024 14:26|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина является первым среди государственных, кто за последние 30 лет обратился к китайской прозе и драматургии. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы разыгрывали китайскую карту задолго до того, как появились теплые взаимоотношения с Китаем. Мы готовили "Лягушки" более двух лет. Мы первый государственный театр за последние 30 лет, кто обратился к китайской прозе, драматургии и литературе, поставив спектакль», – отметил он.

Кроме того, он напомнил, что на протяжении нескольких лет театр делал именные и локальные фестивали.

«Писатель Мо Янь – лауреат нобелевской премии, один из главнейших писателей Китая, он жив и работает. Нам показалось это интересным. Сделали лабораторию по китайской драматургии. Думаю, что один-два из показанных эскизов мы поставим. Но это будет не в 2024, а 2025-2026 годах. Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя. Мы же русский театр», – заключил он.

 
Напомним, спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня получил рекордные восемь номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска».
 
Пресс-портрет
Месхиев Дмитрий Дмитриевич Художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор театра
Теги: #Псковский театр драмы #китай
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
26.01.2024, 15:240 «Маленькие трагедии» Пушкина поставит Псковский драмтеатр 26.01.2024, 14:520 Спектакль «Постой, паровоз!» пользуется феноменальным спросом у псковичей 26.01.2024, 14:260 Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя 26.01.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым
25.01.2024, 17:380 «Беседка»: Премьера анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское». ВИДЕО 25.01.2024, 16:160 Мультфильм «Пушкин и... Михайловское» могут показать в городах по всей России 25.01.2024, 15:400 Продолжение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» может выйти весной 2024 года 25.01.2024, 15:150 Соединение мультфильма «Пушкин и... Михайловское» с живой музыкой - это эксперимент, заявил продюсер
25.01.2024, 14:160 Каким будет образ Пушкина в мультсериале, рассказал композитор 25.01.2024, 12:370 Псковичам покажут 26 серий анимационного проекта «Пушкин и... Михайловское» 10 февраля 25.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере анимационного сериала «Пушкин и... Михайловское» 24.01.2024, 21:000 Михаил Хасин рассказал о необходимости общения с иностранными студентами на «музыкальном языке»
24.01.2024, 20:310 «Беседка»: Псковский брасс-фестиваль с китайским акцентом. ВИДЕО 24.01.2024, 20:000 Музыкант из Китая Минцзе Ли: Псков – красивый город 24.01.2024, 19:001 Алексей Репников: Псков может стать арт-резиденцией для молодежи в России 24.01.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Псковском брасс-фестивале
24.01.2024, 17:500 Опубликована программа первого международного брасс-фестиваля в Пскове 24.01.2024, 11:430 Первый международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове 23.01.2024, 15:324 Скудоумие или свобода творчества: обязательны ли традиционные ценности в спектаклях? 22.01.2024, 12:280 «Культурные выходные» пройдут в Пушкиногорском районе
19.01.2024, 17:300 «Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму. ВИДЕО 19.01.2024, 16:420 О декорациях и музыкальном сопровождении спектакля «Мой не мой» рассказали артисты Псковского театра драмы  19.01.2024, 16:100 Героиню спектакля «Мой не мой» описала артистка Псковского театра драмы  19.01.2024, 14:474 Ксения Чехова об особенностях спектакля «Мой не мой»: Нецензурная лексика будет
19.01.2024, 13:510 Ксения Чехова о спектакле «Мой не мой»: Мы многое изменили в ходе репетиций 19.01.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о премьере спектакля «Мой не мой» 19.01.2024, 11:140 «Песни наших родителей» прозвучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря 18.01.2024, 20:400 Детскую программу с оркестром организуют в псковской филармонии 8 февраля
18.01.2024, 15:490 Опубликована программа концерта в исполнении псковского оркестра «Россия – навсегда великая страна» 16.01.2024, 20:500 Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей 15.01.2024, 17:110 «Беседка»: О концерте «Россия - навсегда великая страна». ВИДЕО 15.01.2024, 15:160 «Ленинградская» симфония и брасс-концерт прозвучат в Пскове
15.01.2024, 14:360 Алексей Верховен: Аудитория концерта «Россия - навсегда великая страна» может быть самой разнообразной 15.01.2024, 13:360 Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей 15.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна» 13.01.2024, 16:400 Новогодний парк «Сказочный лес» будет работать в Пскове до 15 января
12.01.2024, 19:400 «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучит в Пскове 28 января  12.01.2024, 17:410 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром пройдет в Пскове 12.01.2024, 14:570 Черную комедию великолукского театра покажут на всероссийском фестивале 10.01.2024, 15:390 На выставке-форуме «Россия» пройдут Дни заповедных территорий
09.01.2024, 18:270 Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове 09.01.2024, 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам 06.01.2024, 21:101 Международный фестиваль медных духовых инструментов пройдет в Пскове 05.01.2024, 13:460 Спектакль Псковского театра драмы перенесен из-за болезни музыканта
29.12.2023, 21:200 Джазовый концерт «Рождество в Бразилии» состоится в Пскове 29.12.2023, 20:200 Постановку «Ванька-мечтатель» покажут в псковской филармонии 29.12.2023, 18:450 «Ленинградская симфония» прозвучит в Пскове 29.12.2023, 17:400 «Новогоднее космическое приключение» показывают в псковском театре кукол
29.12.2023, 16:210 Итоги и планы работы Театрально-концертной дирекции Псковской области 29.12.2023, 16:080 Концерт «Россия — навсегда великая страна» пройдет в Пскове 29.12.2023, 14:420 «Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области. ВИДЕО 29.12.2023, 14:130 420 спектаклей показал Псковский театр драмы в 2023 году
29.12.2023, 14:020 Серия видеороликов о знаменитых личностях из Пскова будет выходить в формате shorts 29.12.2023, 13:330 Около 60 млн рублей привлекла Театрально-концертная дирекция для проведения культурных мероприятий в регионе 29.12.2023, 13:100 Классику «Союзмультфильма» покажут в «Сказочном лесу» Пскова 29.12.2023, 12:491 Названа особенность стенда Псковской области на выставке «Россия»
29.12.2023, 12:390 Порядка 300 тысяч зрителей посетили мероприятия Театрально-концертной дирекции региона в этом году 29.12.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о деятельности Театрально-концертной дирекции 28.12.2023, 15:020 Сказку «Бременские музыканты» покажут в Псковской областной филармонии 28.12.2023, 14:190 Концерт Натальи Александровой и ансамбля «Псков» состоится в областном центре
28.12.2023, 13:160 Две новогодние акции пройдут в стенах Псковского театра драмы в праздничные дни  27.12.2023, 15:210 Театр драмы в Пскове анонсировал афишу на февраль и старт продаж на новый спектакль  27.12.2023, 10:051 Владимир Машков стал президентом «Золотой маски» 25.12.2023, 16:360 «Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове можно посетить до 15 января 
25.12.2023, 12:220 Опубликована новогодняя афиша Псковского театра драмы: 53 спектакля покажет театр зрителям 21.12.2023, 15:150 Театр драмы в Пскове вносит изменения в репертуар из-за болезни артиста 20.12.2023, 16:170 Путешествие на двоих в Псковскую область можно выиграть на выставке «Россия» 20.12.2023, 15:260 В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине
20.12.2023, 14:300 День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ 20.12.2023, 13:200 Михаил Ведерников: Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион 20.12.2023, 10:050 День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ 19.12.2023, 13:370 Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия»
18.12.2023, 18:150 Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ 17.12.2023, 19:480 Международный фестиваль «Единством сильны» пройдет в Псковской области 17.12.2023, 19:443 Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия» 16.12.2023, 10:430 Выставку «Послание через века» покажет Псковская область на ВДНХ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru