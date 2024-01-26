Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина является первым среди государственных, кто за последние 30 лет обратился к китайской прозе и драматургии. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, он напомнил, что на протяжении нескольких лет театр делал именные и локальные фестивали.
«Писатель Мо Янь – лауреат нобелевской премии, один из главнейших писателей Китая, он жив и работает. Нам показалось это интересным. Сделали лабораторию по китайской драматургии. Думаю, что один-два из показанных эскизов мы поставим. Но это будет не в 2024, а 2025-2026 годах. Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя. Мы же русский театр», – заключил он.