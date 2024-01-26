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Премьера спектакля «Мой не мой» в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьера спектакля «Мой не мой» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 27 и 28 января. Спектакль для зрителей 18+.

В качестве литературной основы театром была выбрана пьеса Андрея Иванова «С училища», написанная в 2016 году. Публика горячо встретила спектакль, отблагодарив постановщиков и труппу пятиминутной овацией и десятками отзывов в социальных сетях. Как прошли премьерные показы - в фоторепортаже Игоря Ефименко.