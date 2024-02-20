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Гастроли Ереванского русского драмтеатра пройдут в Пскове

20.02.2024 11:50|ПсковКомментариев: 0

«Большие гастроли» Ереванского государственного русского драматического театра имени Константина Станиславского состоятся в Пскове 11 и 12 апреля.  Показы спектаклей «Маленькие трагедии» и «Люди. Звери. Обстоятельства» пройдут на сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина в рамках направления «Зарубежная программа» программы «Большие гастроли», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском драмтеатре.

Режиссер-постановщик спектакля «Маленькие трагедии» по мотивам драматических пьес Александра Пушкина - Карен Нерсисян. Над костюмами для спектакля трудились Мэри Саргсян и Изабелла Софронова. Также в постановке приняли участие: сценограф Карен Григорян, хореограф Ара Асатурян, педагог по сценической речи Дарья Казеева, музыкант и композитор Вячеслав Ахметзянов.

«Когда сталкиваются противоположности, непременно рождается что-то новое: или маленькое чудо, или маленькая трагедия, или великая страсть, а иногда и все сразу. Пушкин блистательно совмещает противоположности, и его герои оживают – любят, творят, предаются страстям, борются за жизнь...» - отметили в театре.

В основу спектакля легли знаковые драматические произведения Пушкина: «Сцена из Фауста», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

В ролях: Елена Варданян, Арен Хачатрян, Антон Агаджанян, Вячеслав Шамирян, Армен Маркарян, Артур Петросян, Лев Налбандян, Рипсиме Нагапетян, Вазген Оганесян, Айарпи Зурначян, Эрвин Амирян, Анаида Габриелян, Юлия Жданова, Рудольф Зурабов. 
Показ спектакля пройдет 11 апреля, начало в 19:00.

Спектакль для зрителей 16+.

Постановка Карена Нерисяна «Люди. Звери. Обстоятельства» по мотивам пьесы Дона Нигро пройдет 12 апреля, начало показа в 19:00. 

«Ни для кого не секрет, что порой поведением человека управляют инстинкты. А вот хорошо это или плохо? Или страшно? Или забавно? Наверное, это просто зависит от обстоятельств», - отметили в театре.

В постановке приняли участие: сценограф Артур Арутюнян, художник по костюмам Гаяне Чолакян, хореограф Ара Асатурян.

Русский драматический театр из Еревана представит зрителям одиннадцать коротких историй о смысле жизни и о сегодняшнем дне.

«Это первая постановка пьесы американского драматурга Дона Нигро в Армении, хотя он широко известен в театральном мире. В русском переводе пьеса называется "Звериные истории". Веселая, грустная, иногда страшная – сегодня она обретает особое звучание», - поделились в театре.

В ролях: заслуженная артистка Республики Армения Анна Баландина, Антон Агаджанян, Эрвин Амирян, Елена Варданян, Арман Межлумян, Лиля Мукучян, Лев Налбандян, Лалита Букия, Артур Петросян, Манвел Хачатрян, Арен Хачатрян, Айари Зурначян, Рипсиме Нагапетян, Вазген Оганесян, Темине Хачатрян.

Спектакль для зрителей 16+.

В театре отметили, что русский драматический театр был основан в 1937 году. В создании и становлении театра принимали участие армянские режиссеры, народные артисты Армении Левон Калантар, Аркадий Бурджалян, Армен Гулакян. В театре свои первые шаги в профессии делал народный артист СССР Армен Джигарханян, а также Вера Бабичева и Геннадий Коротков. В спектаклях театра принимали участие: Юлия Борисова, Игорь Ильинский, Владимир Самойлов и другие известные актеры.

В настоящее время художественным руководителем театра является режиссер Карен Нерсисян. Прежде, с 1999 по 2008 год, он возглавлял московский театр «Буфф»; в 2002 году создал театральное товарищество «Старый театр»; с 2014 по 2015 год являлся главным режиссером Московского драматического театра на Перовской, с 2015 года –Рязанского государственного областного театра драмы. Автор более 60 спектаклей в Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Тольятти, Рязани, Барнауле, Ереване (Армения), Алма-Ате (Казахстан), Праге (Чехия), Национальном театральном центре имени Юджина О`Нила (США), среди которых постановки пьес Шекспира, Мольера, Чехова, Островского, Гоголя, получившие высокую оценку критики и пользующиеся неизменным зрительским успехом.

Гастроли организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкульта России.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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