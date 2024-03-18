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Афиши на июнь и июль опубликовал Псковский театр драмы

Афиши июня и июля опубликовал Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в Международный день театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

Театральный сезон в Пскове закроется 6 июля премьерой Дмитрия Месхиева «Мой не мой».

В июне театр покажет и другие новинки сезона – «Влюбленные» Карло Гольдони (29 июня), «Амфитрион» Жан-Батиста Мольера (21, 30 июня), музыкально-поэтический вечер «Фламенко» (18, 23 июня).

С двумя спектаклями – «Дни Победы» Ксении Степанычевой (22 июня) и «Отелло» Уильяма Шекспира (26 июня) – зрителям предстоит попрощаться. Они будут сняты с репертуара.

В репертуар большой сцены, помимо уже перечисленных спектаклей, вошли также: чеховский «Дядя Ваня» (2 июня), комедия Бернарда Шоу «Пигмалион» (8 июня), «Зойкина квартира» Булгакова (16 июня), ретрокомедия «Соседи» (14 июня), «Лягушки» Мо Яня (20 июня), «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина (23 июня), спектакли-лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» – «Ревизор» Гоголя (12 июня) и булгаковский «Морфий» (2 июля).

Среди камерных спектаклей зритель увидит русскую и зарубежную классику – «Пиковая дама» (6 июня, 4, 5 июля), «Метель» (15 июня, 3 июля), «Ионыч» (7 июня), «Бовари» (11, 13, 25, 27 июня); современную драматургию – «Сережа очень тупой» (4 июня), «Свидетельские показания» (9 июня), «Гробница малыша Тутанхамона» (19 июня).

Спектакль по рассказу Чехова «Ионыч» (режиссер Василий Сенин), который уже девять лет идет на сцене театра (дольше всех других спектаклей текущего репертуара), 7 июня будет показан в сотый раз. Такой серьезный юбилей ранее отметили лишь «Пиковая дама» и «Год Жирафа».

В музыкальную афишу к «Фламенко» добавятся спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка», спектакль-концерт «Случайный вальс».

Для детей театральный сезон закроется раньше: последним спектаклем, рассчитанным на младшеклассников, станет «Слон и птичка» 8 и 9 июня.

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра. Спектакли, доступные по «Пушкинской карте», отмечены в онлайн-афише профилем Пушкина.