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Режиссер «Амфитриона»: Надеюсь, что каждый зритель найдет свой смысл

Каждый зритель сможет найти свой смысл в спектакле «Амфитрион». Об этом режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Грустная комедия – мой любимый жанр, он очень распространен у нас в татарском театре. Затрагиваются темы трагедии каждого отдельного человека, самоидентификации. Сюжет не имеет только один план, и не все зрители это считают. У каждого персонажа есть трагедия, внутренняя боль, несогласие с самим собой. Это идет вторым, третьим планом, и именно поэтому жанр - грустная комедия», – рассказал Ильгиз Зайниев.

Он отметил, что в современном мире в хорошем спектакле нет чистых жанров и «в хорошем спектакле должно быть все: и драма, и комедия, и трагедия, так как это жизнь».

«У нас нет абсолютного счастья или абсолютного горя. Надеемся, что каждый зритель найдет свое», – уточнил Ильгиз Зайниев.

Разница настроения и состояния персонажей будет отражена еще и в костюмах. Так, все люди должны быть одеты максимально просто и повседневно, привычно для каждого зрителя, а боги – подобны медийным личностям и мировым звездам.

«Сюжет происходит в некоем условном пространстве, условной эпохе, но близкой и понятной нам. Это идея про взаимоотношение кумиров и простых людей, которую мне нужно было выразить визуально каким-то ярким ходом, чтобы это было заметно, с юмором. Я постарался максимально развести кумиров и обычных жителей визуально. Чем больше эта разница – тем более "божественное" возникнет в их отношениях», – рассказал художник спектакля, главный художник Рязанского театра драмы Геннадий Скоморохов.

При этом, использовать образы конкретных знаменитостей современности не стали, их можно проследить только в качестве референсов и «отсылок».

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Уже завтра, 14 мая, в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Амфитрион», созданного по пьесе Жан-Батиста Мольера. В основе произведения лежит античный мифологический сюжет о зачатии Геракла.