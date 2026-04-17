Дипломат Кирилл Барский прочел в Пскове лекцию о российско-китайских отношениях

Встреча с дипломатом Кириллом Барским прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная улица, дом 2) в пятницу, 17 апреля, в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дипломат, чрезвычайный и уполномоченный посол, кандидат исторических наук и заведующий кафедрой дипломатии Московского государственного института международных отношений МИД Российской Федерации Кирилл Барский провёл встречу, посвящённую теме «Россия и Китай в современном мире и перспективы российско-китайского стратегического партнерства».

Кирилл Барский начал встречу с исторического экскурса взаимоотношений России и Китая от набегов казаков до первого заключения дипломатического мира: «Был направлен известный российский дипломат Фёдор Головин для того, чтобы вести переговоры об урегулировании этого конфликта. Результатом его переговоров стал наш первый договор с Китаем в 1689 году».

Дипломат отмечает, что отношения между Китаем и Россией всегда носили изменчивый характер. Но в конечном итоге обе стороны заключили, что мирное взаимодействие более выгодно для всех.

У зрителей была возможность узнать и понять причины таких тесных отношений между Россией и Китаем. Помимо интереса к китайским искусству, истории и языку, Кирилл Барский выделяет и географический признак: «Сейчас наша граница с Китаем составляет порядка 4 000 километров, а во время СССР была около 6 000 километров. Уже это обстоятельство указывает на то, что нам просто на роду было написано с Китаем дружить, общаться, изучать его, поддерживать связи с ним».

Дальнейшая лекция была посвящена обсуждению современных отношений между Россией и Китаем: «Это уникальный случай в мировой практике, когда две великие державы так плотно сотрудничали друг с другом. В прошлом году, например, было более 50 контактов разного уровня. Они очень хорошо знают друг друга, доверяют».

На некоторых дружественных встречах Кирилл Барский присутствовал лично, о чём также рассказал аудитории.

В конце мероприятия с благодарственной речью выступила генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова.

Встреча с Кириллом Барским стала частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

