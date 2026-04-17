Библиотеки Пскова и Татарстана договорились о сотрудничестве

Встреча с представителями Республики Татарстан прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная улица, дом 2) в пятницу, 17 апреля, в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие было посвящено слиянию русской и татарской культур в рамках Года единства народов России.

Встреча началась с торжественного подписания соглашения о сотрудничестве между Псковской областной универсальной научной библиотекой имени Валентина Курбатова и Национальной библиотекой Республики Татарстан.

Далее слово дали заместителю директора по научной и методической работе Национальной библиотеки Республики Татарстан Иреку Хадиеву.

Аудитории прочитали лекцию о развитии библиотек Республики Татарстан, о мероприятиях, проводимых в разных библиотеках, в том числе об акциях и эстафетах. Ирек Хадиев также обозначил, что некоторые проводимые мероприятия входят в число посещаемых по «Пушкинской карте».

«Всего в Татарстане 1500 библиотек, четыре из них - специального назначения, литература на русском языке есть почти во всех библиотеках. По данным на 2025 год, 67% всех книг татарских библиотек - на русском языке», - добавляет Ирек Хадиев.

Далее аудитории представили проект «Татарстан - искусство жить вместе». В его основу вложили понятие «культурного кода»:

«Культурный код, как мы считаем, состоит из искусства, литературы, национального костюма и национальной кухни. Кухня точно объединяет», - комментирует проектный директор «АРТ Ресурс» Сергей Борисов.

Также на встрече рассказали о значимости татарских поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, сравнив их влияние на татарскую литературу с Александром Пушкиным: «Пушкин - солнце русской поэзии, Габдулла Тукаев - солнце татарской поэзии», - рассказывает Сергей Борисов.

Во время лекции спикер делал акцент на то, что не смотря на все различия, русские и татары являются дружественными народами, которые влияют на жизнь и культуру друг друга: «Русские и татары - два совершенно разных этноса и религии, православные и мусульмане. Две культуры живут рядом, не сливаясь в одну. Они очень уважительно относятся друг к друга», - добавляет Сергей Борисов

Встречу завершила арт-коллаборация живописи, скульптуры и моды креативного дизайнера Дома моды Екатерины Борисовой.

Мероприятие стало частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

