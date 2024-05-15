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Премьеру комедии Мольера «Амфитрион» представил Псковский театр

Премьеру спектакля «Амфитрион» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ильгиза Зайниева представил Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина

«Комедия Мольера пополнила репертуар малой сцены театра. Публика тепло встретила спектакль, отблагодарив постановщиков и исполнителей продолжительной овацией и восторженными отзывами в социальных сетях», - рассказали в театре.

Напомним, в основе пьесы великого французского комедиографа Жан-Батиста Мольера – античный мифологический сюжет о зачатии Геракла. Фиванский военачальник Амфитрион возвращается домой и обнаруживает свою супругу Алкмену в объятиях другого мужчины. Вот только этот другой выглядит точной копией Амфитриона. Оказывается, всемогущий бог Юпитер принял облик мужа Алкмены, чтобы добиться от нее любовной ласки. Так честная жена сделала своего мужа рогоносцем.

Ильгиз Зайниев, режиссер спектакля в Псковском театре драмы, задался вопросом: олимпийские боги, оставляющие в дураках простых смертных, – кто они сегодня? «“Не сотвори себе кумира” – эта мысль проходит через всю пьесу Мольера и откликается в современном зрителе. Как древние греки придумали себе богов, так мы обоготворили звезд, медийных персон, инфлюенсеров. Сами же их возвеличили, подписались на них в соцсетях, следим за их жизнью, ожидаем скандальных выходок, журим за них и от этого еще больше питаем интерес к их персонам», – говорит постановщик.

«Моей задачей было четко разграничить миры богов и людей, выразить противопоставленность кумиров и обычных жителей ярко и с юмором. В образах Юпитера и Меркурия я использовал отсылки к узнаваемым персонажам мировой культуры, а место действия, хотя и условное, будет понятно каждому. Визуальное решение спектакля можно выразить образно: в дачный поселок врезалась блестящая комета», - рассказал художник Геннадий Скоморохов.

Ильгиз Зайниев сегодня один из ведущих режиссеров Татарстана, он возглавляет Татарский государственный театр кукол «Экият», поставил десятки спектаклей в разных театрах республики, пишет пьесы. Художник спектакля – Геннадий Скоморохов, главный художник Рязанского театра драмы, композитор – Эльмир Низамов (Казань), художник по свету – Ильшат Саяхов (Набережные Челны), хормейстер – Елена Обухова, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы, репетитор по пластике – Илона Гончар (Псков), балетмейстер театра.

В спектакле звучит инструментальная музыка, сочиненная композитором специально для спектакля. Состав музыкантов, записавших фонограмму: Элина Сафина (вокализ), Данил Егоров (труба), Мария Беговатова (саксофон), Ринат Рысьмятов (гитара), Кирилл Фурсов (режиссер звукозаписи). А в спектакле можно услышать арию Юпитера – Георгий Болонев споет вживую; на бэк-вокале – Максим Плеханов (Меркурий) и Ксения Чехова (Ночь).

Напомним, спектакль «Амфитрион» продолжает проект «Режиссеры национальных регионов России в Псковском театре драмы». Ранее театр сотрудничал с Сергеем Потаповым (Якутия), Айратом Абушахмановым (Башкирия), Дамиром Салимзяновым (Удмуртия), Антоном Федоровым (Башкирия).

В роли Юпитера в спектакле – Георгий Болонев, Амфитриона – Анатолий Кузьмин, Алкмены – Анна Шуваева. Также в спектакле заняты: Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова.

Второй показ нового спектакля пройдет уже сегодня, 15 мая, следующие – 24 мая, 21 и 30 июня.