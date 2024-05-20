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Псковский театр драмы представил «Морфий» на фестивале в Уфе

Спектакль «Морфий» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина стал участником VIII Международного фестиваля национальных театров «Туганлык», который проходит в столице Башкортостана с 16 по 23 мая. 19 мая труппа при аншлаге выступила на сцене Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Дорогой Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, огромное вам спасибо, что вы приняли приглашение фестиваля "Туганлык" и показали в Уфе свой замечательный спектакль. Неслучайно на фестивале национальных театров "Туганлык" специальным гостем стал псковский театр имени Пушкина, который является филиалом первого национального театра России – Александринского театра», – подчеркнул главный режиссер Башкирского драматического театра Айрат Абушахманов.

«Мы очень благодарны нашим уважаемым уфимским коллегам и дорогим уфимским зрителям – действительно, дорогим, судя по замечательному приему. Это большая честь для нашего театра выступать на подмостках, которые видели столько достойных спектаклей, много легендарных артистов. Мы очень надеемся, что наш первый приезд в Уфу будет не последним», – сказал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин, заметив, что в репертуаре Пушкинского театра идет спектакль «Пленные духи» в постановке Айрата Абушахманова, в котором Александр Овчаренко (исполнитель роли доктора в «Морфии») играет главную роль.

Напомним, фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» был впервые организован в 1991 году. Цель события заключалась в том, чтобы театры разных республик, ограниченные в возможности систематического обмена творческим опытом, могли встречаться, ощущать себя частью единого театрального пространства и оценивать собственную значимость в ряду «братьев по искусству». В 2024 году форум впервые прошел в формате фестиваля национальных театров России.

Псковский театр драмы был приглашен на фестиваль в качестве специального гостя. Всего в афише представлено 14 спектаклей коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Башкирии, Татарстана, Северной Осетии, Хакасии, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы и Дагестана.

Стоит отметить, что режиссер и художник «Морфия» Антон Федоров – уроженец Стерлитамака. Свои первые спектакли этот российский режиссер, стремительно вырвавшийся за последние годы в число лучших мастеров страны, поставил в театрах Башкортостана.

Напомним, «Морфий» режиссера Антона Федорова, созданный в 2022 году, стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях: «Лучшая работа художника по костюмам» (Александр Стройло, Антон Федоров) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова за роль Анны Николаевны); получил приз зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге и пользуется неизменным успехом у публики.