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Драму «Царь Иудейский» покажут в Псковской областной филармонии

Показ пасхальной драма «Царь Иудейский» пройдет 30 мая в рамках Псковского пасхального фестиваля в БКЗ филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В концерте принимают участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Сводный хор Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, солисты хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

Чтец – Народный артист России Игорь Скляр.

В конце 1911 года известный всей России поэт, пишущий под псевдонимом К. Р., начал работу над пьесой «Царь Иудейский» о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Это драматургическая обработка евангельского сюжета о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, заговоре против него, суде, распятии и чудесном воскресении. Под псевдонимом К. Р. публиковался двоюродный дядя Николая II, великий князь Константин Романов (1858–1915) – поэт, писатель, переводчик, музыкант, общественный деятель, военачальник. Поэзия К. Р. была очень популярна.

Организаторы «Псковского Пасхального фестиваля» – «Российский фонд культуры» и «Театрально-концертная дирекция».