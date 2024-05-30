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Спектакль «Постой, паровоз!» в псковском театре перенесли на 11 июня

Спектакль «Постой, паровоз!» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина перенесли с 31 мая на 11 июня. Об этом сообщает Telegram-канал театра.

«Уважаемые зрители! Сегодняшний спектакль "Постой, паровоз!" в связи с болезнью актрисы переносится. Показ состоится 11 июня в 20:00, все билеты будут действительны», - сообщили в театре.

Если зрителю не подходит новая дата спектакля, он может сдать билеты в кассу. Чтобы вернуть билеты, купленные онлайн, нужно написать на почту: marketing@drampush.ru, театр возместит их стоимость.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в театре.