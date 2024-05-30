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Сотый показ спектакля «Ионыч» пройдет в Псковском театре драмы 7 июня

Спектакль «Ионыч» сыграют в сотый раз в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина сегодня, 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Впервые рассказ Антона Чехова в режиссуре Василия Сенина был представлен публике в 2015 году. На сегодняшний день этот спектакль дольше других идет в репертуаре театра, его зрителями стали более 11 тысяч человек, а также его показывали на гастролях в Тюмени и Минусинске.

Произведения Чехова в истории Псковского театра драмы ставились только десять раз, два из них – «Ионыч» и «Дядя Ваня» – идут в текущем репертуаре.

Чехов написал рассказ «Ионыч» в 1898 году, когда вернулся в Мелихово после лечения во Франции. В своей записной книжке автор сделал набросок: «Он – чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит (“здравствуйте, пожалуйста”); она пишет либеральные повести, имитирует: “Я в вас влюблена… ах, увидит муж!” – это говорит она всем на свете при муже. Мальчик в передней: “Умри, несчастная!”. В первый раз, в самом деле, всё в этом скучном сером городе показалось забавно и талантливо».

Режиссер и художник Василий Сенин назвал спектакль «Ионыч» своим «размышлением о жизни в Пскове»: «Трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы, увиденные мной».

Хореограф спектакля – Илона Гончар. Исполнители ролей доктора Старцева (Максим Плеханов), Веры Иосифовны (Екатерина Миронова) и Павы (Павел Виницкий) с момента премьеры не изменились. Катерину Ивановну в первом составе играла Ксения Тишкова, сегодня – Ксения Чехова, Туркина – Эдуард Золотавин, сегодня – заслуженный артист РФ Сергей Попков.

«Сотый показ – это значимый юбилей. Не каждый спектакль славится такой продолжительной сценической жизнью. Говорит это, конечно, о большой зрительской любви, что не может нас не радовать. По случаю праздничного показа театр приготовил зрителям небольшие памятные подарки. Это будет последний показ спектакля "Ионыч" в уходящем творческом сезоне. Напомним, театр уйдет на летние каникулы 5 июля», - отметили в театре.

Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте.