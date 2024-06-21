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Прощальный показ спектакля «Отелло» в Псковском театре драмы состоится 26 июня

Последний показ «Отелло» пройдет 26 июня в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, спектакль Даниила Безносова по пьесе Уильяма Шекспира шел на псковской сцене шесть лет, его посмотрели более 15 тысяч зрителей.

В 2018 году Пушкинский театр впервые с 1965 года обратился к известнейшей трагедии Шекспира «Отелло». Режиссер Даниил Безносов, ученик Сергея Женовача, в своем спектакле не стал привязывать универсальную историю к конкретному времени и месту – подобное могло случиться в любой стране и в любое время. Именно потому сюжет о том, как губят человека зависть и агрессия, как неуправляемым становится гнев, а любовь перерастает в ненависть, четыреста лет приковывает внимание зрителей – от Лондона до Пскова.

Сценографию и костюмы к спектаклю создала Настя Васильева, световое оформление – Стас Свистунович, музыкальное оформление – Денис Кугай. Текст Шекспира звучит в переводе Осии Сороки.

26 июня главные роли исполнят Максим Митяшин (Отелло), Наталья Петрова (Дездемона), Денис Кугай (Яго). А в 2018 году роль Дездемоны стала дебютной в псковском театре для артистки Дарьи Чураевой. Также в спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Андрей Кузин, Анатолий Кузьмин, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Роман Сердюков, Мария Фомина и другие.

В 2019 году спектакль был участником Международной театральной олимпиады, а также его играли на гастролях в театрах Новороссийска, Великого Новгорода и Астрахани.

«После показа 26 июня спектакль будет снят с репертуара. К сожалению, со спектаклями – даже с самыми любимыми зрителями – рано или поздно приходится расставаться, поскольку репертуар обновляется и в театральной афише появляются новые названия. Помните, что театр – искусство живое, каждый показ спектакля неповторим. Не откладывайте посещение спектаклей на неопределенное время – вдруг не успеете посмотреть. А в нашем репертуаре много свежих постановок, на которые мы вас с радостью приглашаем», - отметили в театре.