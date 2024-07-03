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Мистический триллер «Дама Пик» приедет в Псков из Ижевска

Мистический триллер по повести Александра Пушкина от Русского драматического театра Удмуртии покажут 22 и 23 октября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Изображение: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Молодой офицер Германн, выведавший у старой графини тайну трех карт, ставит на кон всё – но каким будет исход партии, когда играешь с демоническими силами?

В мире «Пиковой дамы» главного режиссера театра Якова Ломкина обитают таинственные персонажи и действуют странные силы – грань между реальностью и сновидением стирается. А сделка с дьяволом перестает быть метафорой, когда на сцене появляется сам Мефистофель, которого играет ведущий актер театра, народный артист Удмуртии Михаил Солодянкин.

Представления пройдут 22 и 23 октября в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой ФГБУК Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.