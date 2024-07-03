Сцена / Спектакли

Новый артист псковского драмтеатра дебютировал на сцене в спектакле «Пигмалион»

Молодой актер из Санкт-Петербурга, ученик Владимира Рецептера Иван Шарый дебютировал на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 7 сентября в спектакле «Пигмалион». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Новый артист Псковского театра драмы Иван Шарый исполнил в спектакле роль Фредди.

«Поздравляем Ивана с долгожданной встречей со зрителем, желаем аплодисментов и интересной работы!» - отметили в театре.

Также в сентябре Иван Шарый введется в спектакли «Зойкина квартира», «Лягушки» и «Влюбленные».

Напомним, премьера спектакля Дамира Салимзянова «Пигмалион» состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в конце 2022 года.