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Спектакль «Лягушки» с новой главной актрисой покажут в Пскове 16 и 17 сентября

Актриса петербургского Театра имени Ленсовета Анна Мигицко станет исполнительницей роли Вань Синь в спектакле Никиты Кобелева «Лягушки» в Псковском театре драмы. 16 и 17 сентября зрители впервые увидят спектакль с участием актрисы в Пскове, 24 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Анна Мигицко – выпускница мастерской Ларисы Грачевой в Российском государственном институте сценических искусств. Состоит в труппе Театра имени Ленсовета, где играет в спектаклях «Морфий», «Ревизор» (Марья Антоновна), «Ромео и Джульетта» (Леди Капулетти) и других. Также участвует в спектаклях ТЮЗа имени А. А. Брянцева, Социально-художественного театра музыкальной комедии.

За «Лучший актерский дебют» в спектакле «Временно недоступен» (ТЮЗ имени А. А. Брянцева) Анна получила звание лауреата Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», а её актерское исполнение роли Веры в спектакле «Обрыв» (тоже в ТЮЗе) было отмечено сразу тремя премиями – «Золотым Софитом», Молодежной премией Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской театральной премией для молодых «Прорыв».

Анна – актриса во втором поколении, ее отец – Сергей Мигицко, является народным артистом России, актером Театра имени Ленсовета и киноактером. Зрители ХХХ Пушкинского фестиваля видели музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» с его участием.

Напомним, спектакль «Лягушки» поставил в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в 2023 году Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра. В основе спектакля – роман современного китайского прозаика, нобелевского лауреата Мо Яня, инсценированный арт-директором псковского театра Андреем Прониным. Главная героиня «Лягушек» – одаренная акушерка Вань Синь, которая с принятием политики одного ребенка на одну семью становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости.

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В Пскове спектакль «Лягушки» можно будет увидеть 16 и 17 сентября, а также 3 октября. 24 сентября Псковский театр драмы станет участником XV Международного фестиваля «Александринский» и выступит в Санкт-Петербурге.