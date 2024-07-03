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Псковский театр кукол откроет 62-й сезон премьерой «Аленький цветочек»

В Псковском театре кукол 15 сентября состоится открытие 62-го театрального сезона, он стартует с премьеры спектакля «Аленький цветочек». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Показ дебютного спектакля пройдет в 12:00 и в 14:00. В настоящее время продолжаются репетиции постановки.

Ранее сообщалось, что артист Псковского театра кукол принял участие в программе «Поле Чудес». Об этом читайте по ссылке ниже.