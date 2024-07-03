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Назван топ-5 самых популярных спектаклей псковского театра

Топ-5 самых популярных спектаклей Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина назвал кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Честно скажу, не без гордости. Спектакль "Мой не мой" - это всегда аншлаг. Всегда. И он продается. Скажем, он в первой пятерке, наверное, самых продающихся спектаклей», – сказал Дмитрий Месхиев.

Он уточнил, что в топ-5 также входят спектакли:

«Лягушки»,

«Морфий»,

«Постой, паровоз!»,

«Бовари».

Напомним, спектакль «Мой не мой» в постановке худрука театра, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Месхиева создан по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища» (2016).