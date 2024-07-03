Сцена / Спектакли

Детский спектакль «Большое космическое путешествие» покажут в Пскове в 50-й раз

Юбилейный, 50-й, показ спектакля для самых маленьких зрителей «Большое космическое путешествие» режиссера Александры Ловянниковой состоится в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина в воскресенье, 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы

Пьесу о том, как мальчику, мечтавшему побывать в космосе, удалось отправиться на разные планеты и познакомиться с их необычными жителями, написал специально для спектакля популярный современный драматург Петр Вяткин. Спектакль поставила Александра Ловянникова, молодой востребованный режиссер из Москвы, автор других бэби-спектаклей в псковском театре («Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра»), она же придумала кукол, с которыми встретится в космосе герой-рассказчик. К работе над музыкальным оформлением был приглашен композитор Игорь Ушаков, сотрудник музыкальной части Александринского театра и артист Большого театра кукол. Видеохудожник спектакля – мультипликатор Алексей Ермолаев.

«Это история про детскую мечту: когда мы маленькие, у нас нет никаких ограничений, и мы можем беззаботно мечтать. И иногда даже самые необычные наши мечты сбываются. Например, непрофессиональные космонавты уже летают в космос, а когда-то это было фантастикой. Пусть этот спектакль не только порадует малышей, но и напомнит взрослым о том, что любая мечта может сбыться – главное, верить в это», – напутствует режиссер.

В спектакле задействованы два актерских состава: Дарья Чураева и Алексей Ухов, Александра Кашина и Анатолий Кузьмин.

Больше пяти лет Псковский театр драмы знакомит с театральным искусством совсем маленьких зрителей – от 2-х лет. 50-й показ – это значимый юбилей для спектакля. Опыт показал, что спектакли для малышей пользуются большим спросом среди псковских семей («Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра» были показаны уже более ста раз, с момента премьеры «Большого космического путешествия» прошел всего год, а его посмотрели уже почти полторы тысячи зрителей), поэтому несколько лет назад Псковская драма организовала специальное пространство для бэби-спектаклей – уютный и комфортный «Маленький театр» – и расширяет репертуар для маленьких зрителей.