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Спектакль «Записки нервного капельдинера» впервые покажут в Пскове

Псковская премьера спектакля народного артиста России Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера» состоится 27 и 28 ноября. Показы пройдут в Новом зале Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фотографии: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Маститый актер Александринского театра Игорь Волков – мастер моноспектакля, его индивидуальные работы отмечены театральными премиями, признаны критикой и любимы публикой (псковичи могли видеть его «Веселенькое кладбище»).

«Записки нервного капельдинера» созданы на основе рассказов Михаила Зощенко самим Волковым – артист является и автором литературной и сценической композиций спектакля, и исполнителем роли зощенковского «маленького человека» Василия Былинкина. Игорь Волков так мастерски вживляет фрагменты известных рассказов Зощенко в монолог театрального капельдинера, что зрителю оказывается сложно отличить, где слова писателя, а где – автора спектакля.

Спектакль с успехом идет в репертуаре Александринского театра более 10-ти лет. В Пскове «Записки…» будут показаны впервые.