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Балетом «Щелкунчик» открылся в Опочке новый вируальный концертный зал

В Опочке открылся виртуальный концертный зал. Современная точка притяжения культурного сообщества всего муниципального округа появилась в районном Доме культуры благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» президентского национального проекта «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественная церемония открытия виртуального зала прошла в понедельник, 14 октября, в рамках празднования 610-летия со дня образования города Опочки.

В этот день для собравшихся в районном Доме культуры был показан знаменитый фрагмент балета «Щелкунчик» — «Вальс цветов» — в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Ивана Никифорчина.

Виртуальный концертный зал включает в себя целый комплекс мультимедийного оборудования, предназначенного для трансляции (в том числе в прямом эфире) произведений музыкального и кинематографического искусства в исполнении ведущих творческих коллективов России. Стоимость технического оснащения зала составила 2,5 миллиона рублей.

Директор Дома культуры Галина Евдокимова рассказала, что виртуальный концертный зал — уникальная возможность для школьников, будущих музыкантов и в целом близких к творчеству людей знакомиться с мировым искусством в высоком качестве исполнения и в комфортных условиях. Руководство учреждения планирует использовать новую площадку для проведения различных образовательных, просветительских и досуговых мероприятий, организованных в том числе в рамках межведомственного взаимодействия.

Отметим, виртуальный концертный зал в Опочке — уже 6 подобная площадка в регионе. Ранее в Псковской области такие культурные пространства по нацпроекту появились в Острове, Пыталово, Невеле, Великих Луках и Пустошке.

Добавим, в рамках празднования 610-летия со Дня образования города Опочки в муниципальном округе проходит череда праздничных мероприятий. Одним из самых ярких стал межрайонный фестиваль частушки «Эх, опочановна». Ко Дню рождения города в Доме культуры работает фотовыставка «Старая Опочка».