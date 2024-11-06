Сцена / Спектакли

Театральный фестиваль «Кулов-фест» пройдет Пскове 11-16 декабря

С 11 по 16 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Кулов-фест». Фестиваль соберет в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В афишу «Кулов-феста» вошли спектакли:

«Приключения Рустема» Казанского татарского театра юного зрителя имени Г. Кариева (спектакль – лауреат специального приза жюри «Золотой маски – 2024» «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя»);

«Лютый» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан);

«Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан);

«Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан);

«Нос» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург).

В театре отметили, что в 2025 году режиссер Тимур Кулов поставит в Пскове спектакль «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева. В преддверии репетиций «Кулов-фест» познакомит псковичей с достижениями и творческим почерком режиссера, впервые приступающего к работе на псковских подмостках.