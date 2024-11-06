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«Аленький цветочек» показали в псковском театре кукол в рамках нацпроекта

Спектакль «Аленький цветочек» представили в Псковском областном театре кукол 7 ноября в рамках нацпроекта «Культура», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«У купца есть три дочери. Отправляясь за товаром, он спрашивает, что привезти им в подарок. Старшие просят дорогие вещи, а младшая — цветочек аленький. Купец покупает все, кроме цветочка. По дороге назад его корабль попадает в шторм, и он оказывается на каком-то острове. Там его ждет дворец, угощения, новая одежда. В саду он находит аленький цветочек и срывает его. Сейчас же появляется чудище, которое требует взамен цветочка одну из дочерей. Купец возвращается домой. Младшая дочь соглашается отравиться к чудищу», - говорится в анонсе спектакля.

Напомним, открытие 62-го театрального сезона в Псковском областном театре кукол прошло 15 сентября.