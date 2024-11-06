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Дед Мороз и Снегурочка выступят в Пскове на ледовом шоу

Ледовый дворец Пскова станет центром новогоднего волшебства, где в исполнении артистов Московского театра «Сказка на льду» оживёт любимая всеми русская народная сказка «По щучьему велению» 26 и 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковичей ждёт шоу, сочетающее цирковые трюки и магию театрального искусства. На ледовой арене разыграются захватывающие номера: фигурное катание, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование.

«Ледовое шоу, полное чудес и приключений, приглашает зрителей всех возрастов погрузиться в захватывающую историю, где добро, магия и любовь всегда побеждают. Дед Мороз и Снегурочка станут вашими проводниками в эту сказочную вселенную. Удивительные декорации, такие как гигантское волшебное ведро, печка-самоходка с паровозным гудком и сказочный терем, появляющийся из ниоткуда, создадут атмосферу настоящей сказки. Новогоднее ледовое шоу "По щучьему велению" – прекрасный способ провести время с семьёй и друзьями, зарядиться радостью и вдохновением перед праздниками. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!» - пригласили псковичей в ТКД.