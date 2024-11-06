Сцена / Спектакли

Спектакль «Нос» покажет петербургский ТЮЗ на «Кулов-фесте»

Завершит программу «Кулов-феста» Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина 16 декабря Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени А.А. Брянцева, который покажет премьеру прошлого сезона «Нос» по повести Николая Гоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

Спектакль Тимура Кулова вошел в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» как значимый спектакль сезона 2022-2023 годов. Особо экспертным советом премии была отмечена актриса Анна Лебедь за исполнение роли Ковалева без носа. Спектакль также номинировался на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» как «Лучший спектакль малой формы», а также за лучшую работу режиссера, актерский дуэт (Анна Лебедь и Дмитрий Ткаченко) и роль второго плана (Никита Остриков). Спектакль – обладатель приза «Бронзовый беркут» на V Международном фестивале «Те-ART-Кокше» (Кокшетау, Казахстан).

Герои спектакля живут в холодном весеннем Петербурге. Каждый из них застрял в некоей матрице своего бытия и никак не может оттуда вырваться. Цирюльник Иван Яковлевич смертельно боится своей жены, штаб-офицерша Подточина переживает, что Ковалев не женится на ее дочке, а майор Ковалев вместе с носом теряет свою значимость, а с ней и смысл жизни. Но каждый из этих персонажей мечтает и тоскует по любви и человеческому теплу, ищет их и не находит.

Абсурдистская и фантастическая повесть Николая Гоголя о майоре Ковалеве, потерявшем собственный нос, в трактовке режиссера Кулова стала историей о несчастных и одиноких людях, не способных противостоять жизненным испытаниям, и о тайной силе, во власти которой они оказываются.

Спектакль доступен по «Пушкинской карте». Для зрителей старше 16-ти лет.

После успеха «Носа» Тимур Кулов был приглашен на работу в ТЮЗ имени А.А. Брянцева в качестве штатного режиссера, а также выпустил еще один спектакль в Северной столице в театре «Суббота».

Напомним, с 11 по 16 декабря Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина проведет «Кулов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству молодого заметного постановщика Тимура Кулова. В «Кулов-фесте» примут участие Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А.А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ имени Г. Кариева, Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск).