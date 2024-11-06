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Александринский театр представил в Пскове спектакль «Записки нервного капельдинера»

В Пскове состоялась премьера спектакля «Записки нервного капельдинера» Александринского театра. Автор сценической композиции и исполнитель — народный артист РФ Игорь Волков, концертмейстер — Валерия Дунюшкина (Псков). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Спектакль войдёт в репертуар Псковского театра драмы. Ближайшие показы запланированы на 7 и 8 декабря.

Игорь Волков — мастер моноспектакля, его работы отмечены театральными премиями и любимы публикой. Наиболее ярко жанр представлен в спектаклях «Весёленькое кладбище» по мотивам произведений А. П. Чехова, «Исповедь брюзги» по дневникам Ф. М. Достоевского и «Последний сон Гоголя». Их всех объединяет широкая амплитуда эмоционального повествования, соединяющая лирику и гротеск, юмор и трагическое сочувствие к герою.