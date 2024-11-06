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Сцена / Спектакли

Два показа «Маленьких трагедий» в псковском театре прошли с аншлагом

02.12.2024 15:32|ПсковКомментариев: 0

Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

30 ноября и 1 декабря Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил премьеру спектакля «Маленькие трагедии» в постановке Гульназ Балпеисовой. Публика горячо встретила спектакль, отблагодарив постановщиков и труппу пятиминутными овациями и десятками отзывов в социальных сетях.

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина имеют огромную сценическую историю в России. Псковский театр драмы связан с ними неразрывно: именно с представления «Скупого рыцаря» началась в 1906 году история театра. В дальнейшем псковская драма неоднократно обращалась к этому материалу.

В 2024 году, к 225-летию со дня рождения поэта, спектакль создала ученица Римаса Туминаса Гульназ Балпеисова. Ее постановку «Маленьких трагедий» отличает нестандартный подход к материалу, нацеленный не столько на иллюстрацию текста, сколько на обнажение его глубинных смыслов. В центре – творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор. Похождения легендарного Дон Гуана из «Каменного гостя» не могут не напомнить о «донжуанском списке» молодого ловеласа Пушкина.

Фабула «Скупого рыцаря» в гротескном виде отражает отношения поэта со строгим и прижимистым отцом Сергеем Пушкиным. Наконец, в «Моцарте и Сальери» сталкиваются два типа художника: сумасшедший и беспорядочный гений, «гуляка праздный» – и, с другой стороны, размеренный и педантичный «ремесленник» от искусства, «поверяющий алгеброй гармонию». В театре отметили: а не был ли выбор между условными «Моцартом» и «Сальери» насущным для самого Пушкина, прощавшегося с бурной молодостью и готовившегося обзавестись семьей?

Разумеется, проблематика спектакля не сводится к трактовкам пушкинской биографии. Речь о жизненном перепутье, возникающем перед каждым молодым человеком, будь он поэт или просто читатель, и о путеводной силе пушкинского наследия.

Сценическую версию текста, в котором, помимо «Маленьких трагедий», звучат фрагменты из десятков произведений Пушкина, и сценографию создала Гульназ Балпеисова, над костюмами режиссер работала вместе с главным художником Псковского театра драмы Александром Стройло. Световой рисунок спектакля принадлежит художнику по свету Нареку Туманяну, музыку сочинил музыкальный руководитель Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой Олег Синкин (спектакль сопровождается живым музицированием вокально-инструментального ансамбля театра), над пластическим рисунком работала хореограф Псковского театра Илона Гончар, хормейстер спектакля – заведующая музыкальной частью в театре Елена Обухова. Научным консультантом спектакля выступил кандидат филологических наук Вячеслав Козмин, хранитель «Пушкинской деревни» в составе музея-заповедника «Михайловское».

 

В спектакле заняты: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, Иван Шарый, Максим Плеханов, Георгий Болонев, Денис Кугай, Алексей Ухов, Ксения Чехова, Екатерина Миронова, Роман Сердюков, заслуженная артистка РФ Надежда Чепайкина. Музыканты: Катя Руч (вокал), Игорь Колосов (контрабас), Ярослав Погодин (ударные), Борис Федотов (клавишные), Иван Федоров (гитара).

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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