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Донецкий театр представляет спектакль «Левша» в Пскове. ФОТО

Донецкий республиканский академический молодежный театр из города Макеевка на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина представляет спектакль «Левша», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это рассказ о бесконечной щедрости славянской души и великих русских талантах, о непревзойденных тульских мастерах. Он поднимает вопросы о предназначении каждого из нас, о Божьем даре, о роли человека в жизни страны и об ответственности за будущее. В этом спектакле фантастика переплелась с вечными реалиями жизни – это драматический фарс “с человечкиной душой”», – говорят в театре. Тонкий юмор и светлая грусть, фантастика и узнаваемость, легкость и глубина делают спектакль интересным и для детей, и для взрослых – также он подойдет для семейного просмотра.

4 и 5 декабря Донецкий республиканский академический молодежный театр из города Макеевка представляет на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектакли «Над пропастью во ржи» и «Левша».

Гастроли, организованные Росконцертом, состоятся в рамках программы «Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ».